«Уходит людьми эпоха» - Донецкий поэт Владимир Скобцов посвятил строки Валентину Гафту

85-летний актер скончался от инсульта, после которого не смог восстановиться Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

12 декабря 2020 года российская культура понесла большую утрату - в возрасте 85 лет скончался народный артист России Валентин Гафт, сыгравший множество незабываемых ролей в кино, на протяжении полувека ведущий актер театра «Современник», замечательный поэт, сильный и прекрасный человек. Кстати, он приезжал в Донецк и даже спускался в шахту им. Калинина.

- Это и наша боль, наша горькая потеря, - сказал "КП" поэт Донбасса Владимир Скобцов, - поскольку народ Донбасса не разделяет себя с большой родиной - Россией ни в гражданском, ни в историческом, ни в культурном поле. Эпоха определяется не столько временем и пространством, сколько людьми и их делами. Уходящий високосный год унес много прекрасных жизней. Мы свидетели уходящей эпохи и мы продолжатели, больше некому. Великому Валентину Гафту аплодисменты Донбасса!

Обо всем этом Владимир Скобцов написал поэтической строкой так, как умеет только он, а мы благодарно делимся с нашими читателями:

Не ощутив подвоха,

душа останется нищей,

уходит от нас эпоха,

когда становится лишней.

Водочный дух в посуде,

чьи-то шаги в метели -

это уходят люди,

это земля пустеет.

И ты сиротой по жизни,

пробитым на кассе чеком

окажешься третьим лишним

с каким-нибудь новым веком.

Во тьме не услышать вздоха,

планета расчеловечена,

уходит людьми эпоха -

ей больше здесь делать нечего.

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