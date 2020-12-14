«Уходит людьми эпоха» - Донецкий поэт Владимир Скобцов посвятил строки Валентину Гафту

85-летний актер скончался от инсульта, после которого не смог восстановиться
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
12 декабря 2020 года российская культура понесла большую утрату - в возрасте 85 лет скончался народный артист России Валентин Гафт, сыгравший множество незабываемых ролей в кино, на протяжении полувека ведущий актер театра «Современник», замечательный поэт, сильный и прекрасный человек. Кстати, он приезжал в Донецк и даже спускался в шахту им. Калинина.
- Это и наша боль, наша горькая потеря, - сказал "КП" поэт Донбасса Владимир Скобцов, - поскольку народ Донбасса не разделяет себя с большой родиной - Россией ни в гражданском, ни в историческом, ни в культурном поле. Эпоха определяется не столько временем и пространством, сколько людьми и их делами. Уходящий високосный год унес много прекрасных жизней. Мы свидетели уходящей эпохи и мы продолжатели, больше некому. Великому Валентину Гафту аплодисменты Донбасса!
Обо всем этом Владимир Скобцов написал поэтической строкой так, как умеет только он, а мы благодарно делимся с нашими читателями:
Не ощутив подвоха,
душа останется нищей,
уходит от нас эпоха,
когда становится лишней.
Водочный дух в посуде,
чьи-то шаги в метели -
это уходят люди,
это земля пустеет.
И ты сиротой по жизни,
пробитым на кассе чеком
окажешься третьим лишним
с каким-нибудь новым веком.
Во тьме не услышать вздоха,
планета расчеловечена,
уходит людьми эпоха -
ей больше здесь делать нечего.
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