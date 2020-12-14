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В ближайшее время в Донецке и Республике ухудшится погода

Об этом предупреждает МЧС ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ближайшее время в Донецке ухудшится погода

В ближайшее время в Донецке ухудшится погода

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

14-15 декабря в Донецкой Народной Республике ожидается усиление порывов ветра, туман и гололедица. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Днем 14 декабря и в течение следующих суток в Донецке и на всей территории Республики сохранятся сложные погодные условия: порывистый ветер 15-20 метров в секунду, туман, видимость 100-500 метров, гололед. На дорогах - гололедица, - говорится в сообщении.

Сейчас в Донецке облачно, юго-восточный ветер дует co скоростью до семи метров в секунду.

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