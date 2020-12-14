Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли Донецк, Новую Таврию и Коминтерново

ВСУ три раза нарушили «режим тишины». Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки три раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огонь попало донецкое село Веселое (рядом с бывшим аэропортом), села Новая Таврия и Коминтерново. Украинские военные применяли гранатометы и стрелковое оружие, - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о трех взрывах на украинских позициях в районе Дзержинска и Марьинки. Представители СЦКК также зафиксировали один факт укрепления украинскими военными блиндажей. Инженерные работы они проводили в районе Водяного.

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