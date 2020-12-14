В Донецке за неделю родилось 49 малышей. Фото: администрация города Донецка

На прошлой неделе в Донецке родилось 49 новых дончан. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- 18 мальчиков и 31 девочка, - рассказал Алексей Валерьевич. - У семьи из Кировского района двойня – девочки!

Донецкий градоначальник пожелал родителям, чтобы их дети росли здоровыми, крепкими и радовали своих мам и пап.

Не смотря на обстрелы, блокаду и коронавирус, жизнь продолжается. Создаются семьи, в которых появляются дети. Будущее Республики.

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