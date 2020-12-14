Новый год 2021 в Донецке: краеведческий музей приготовил сказку и новогодний квест для детей и подростков

Краеведческий музей подготовил для детей и подростов сюрпризы. Фото: ДРКМ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Новый год 2021 в Донецке приближается. С 23 декабря по 15 января в Донецком республиканском краеведческом музее состоится сказочное музыкально-театрализованное представление «Новогодний переполох в музее».

- Юных жителей нашей Республики ждет волшебная сказка, где они встретятся со Снегурочкой, Бабой Ягой, Пиратом и самым настоящим Дедом Морозом, примут участие в веселых конкурсах и играх, получат поощрительные призы, зажгут огни на музейной елке, споют новогодние песни караоке, поводят хороводы, сфотографируются со сказочными героями и получат массу положительных эмоций, - рассказали в краеведческом музее.

В свою очередь, для подростков будет проводиться захватывающий и увлекательный квест под названием «Осколки новогоднего чуда».

Предварительная запись по телефонам: (062) 311-33-51, (071) 314-01-10 (звонить с 9.00 до 15.00)

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