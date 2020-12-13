Бойцы из 92-й бригады ВСУ случайно подстрелили своих снайперов, которые собирались устроить провокацию против ЛНР

Украинские снайперы собирались обстрелять позиции Народной милиции ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

На подконтрольной Киеву Луганщине в районе Золотого-4 были ранены двое украинских снайперов. Их по ошибке подстрелили свои же сослуживцы.

- Нашими наблюдателями отмечена перестрелка на позициях 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате ранения получили двое украинских военнослужащих, - сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Яков Осадчий.

Он рассказал подробности происшествия. Оказывается, снайперская пара из разведроты 92-й бригады - старший солдат Пустовит и солдат Назаренко - выдвигались в направлении города Первомайск, который находится на территории ЛНР. По всей видимости, с целью провокационного обстрела позиций Народной милиции ЛНР. Но бойцы из 2-го батальона той же 92-й бригады, которые несли боевое дежурство на передовой, не были предупреждены. Они подумали, что это крадутся защитники ЛНР, и открыли огонь. Раненых снайперов отвезли в госпиталь в Северодонецке.

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