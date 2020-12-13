Донецкие тротуары превратились в стекло. Будьте осторожны!

Дороги Донецка сияют стеклом. Фото: Евгении Ка

Дончане сообщают, что начиная с 18.00 донецкие дороги постепенно покрываются ледяной глазурью и передвижение по ним становится невозможным.

- Если кто-то захочет выйти на улицу, не рекомендую. Идёт дождь и при нуле градусов все тротуары превратились в стекло, - рассказывает дончанка Евгения Карпачева.

Также предупреждают, что автомобили заносит даже на грунтовке. И при этом, к сожалению, немало тех, кто выехал на летней резине и теперь представляет опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов.

- Вышла прогулять собаку, невозможно на ногах устоять. Купила в магазине пачку соли и сыпала перед собой, иначе до дома бы не дошли. Завтра будет кошмар, если рано-рано коммунальщики не обработают тротуары. Дороги, надеюсь, ночью хоть как-то почистят, - рассказывает еще одна дончанка Ксения.

Ранее МЧС предупреждали об оледенении дорог. Поэтому без лишней необходимости останьтесь сегодня дома- неважно пешеход вы или водитель.

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