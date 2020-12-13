В Народной милиции ЛНР рассказали, сколько судимых в бригадах ВСУ

Украинской армии катастрофически не хватает солдат на передовой в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинское командование вынуждено было доукомплектовать две бригады ВСУ, действующие в зоне операции объединенных сил (ООС), судимыми и негодными к службе по состоянию здоровья.

- 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада укомплектована всего на 64% из них 12% непригодны по здоровью, а 17% ранее судимы", - сегодня рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Яков Осадчий.

Он также отметил, что считающаяся на Украине элитной 35-я бригада морской пехоты укомплектована всего на 57%. При этом 11% личного состава ранее судимы, а 14% непригодны к несению военной службы по состоянию здоровья.

В целом укомплектованность более половины бригад ВСУ, действующих в зоне ООС, составляет 50-60% от штата.

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