На Украине придумали закон о переходном периоде в Донбассе

Украинские пограничники уже готовятся к «зачисткам» в Донбассе. Фото: ГПСУ

Переговоры по выполнению Минских соглашений зашли в тупик, из-за нежелания Киева последовательно выполнять договоренности. И весьма странно выглядят на этом фоне потуги украинских чиновников придумать законы, по которым они собираются управлять «освобожденными» территориями Донбасса.

Так называемое Министерство по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» заканчивает работу над законопроектом о переходном периоде. Об этом с превеликой помпой сообщил вице-премьер-министр, глава министерства Алексей Резников. Он, кстати, одновременно и первый заместитель Леонида Кравчука – руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). С участием Резникова забуксовали переговоры в ТКГ. Чтобы как-то оправдать, что не даром ест казенный хлеб с икрой, чиновник вместе с подчиненными «сваяли» документ о «переходном правосудии».

Прежде всего, в законопроекте речь идет о тех, кто «не будет подпадать под любую амнистию, под любое помилование, в любой другой вариант, чтобы избежать ответственности». Для этого будет создан центр документирования нарушений прав человека. Под «зачистку» попадут защитники республик. И правосудие никак не коснется украинских карателей, которые с оружием в руках бесчинствовали в Донбассе.

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