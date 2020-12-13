Кому из жителей Донбасса существенно повысят пенсии в январе на Украине

Прибавку получат пенсионеры, которым исполнилось 65 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января на Украине существенно повысят пенсии пожилым людям, которым исполнилось 65 лет. А потом в течение года будут еще повышения. О них рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

- Первое повышение будет 1 января. Оно будет касаться пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у которых стаж 30 лет у женщин и 35 у мужчин, – сказала Марина Лазебная.

Прибавка составит 400 гривен (более 1000 рублей).

- Далее мы надеемся, что примем индексацию (11 процентов), она запланирована. На июнь есть дополнительная программа повышения пенсий для тех, кому исполнилось 75 лет. Главное, чтобы хватило экономического ресурса, – заявила Лазебная.

А вот с ресурсами в незалежной как раз большая проблема. В 2021 году расходы на Пенсионный фонд Украины урежут на 8,5 миллиарда гривен (свыше 22 миллиардов рублей). Специалисты уже заявляют, что в казне нет денег на индексацию пенсий с 1 марта.

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