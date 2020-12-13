Мужчина погиб от огня и дыма до приезда спасателей. Фото: МЧС ЛНР

В Торезе на пожаре в частном доме погиб 69-летний мужчина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 12 декабря в Торезе в частном жилом доме по улице Эстонской возник пожар. Огонь унес жизнь мужчины 1951 года рождения. Пожаром уничтожены деревянный пол на площади 8 квадратных метров, 2 оконных блока, кровать и обогреватель, - говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекались 2 машины и 9 сотрудников.

За минувшие сутки спасатели ликвидировали 13 пожаров, шесть из которых произошли в столице. А еще в Макеевке – 1, Енакиево – 2, Шахтерске – 1, Старобешево – 1, Торезе – 2.

Также 12 декабря спасатели пришли на помощь 79-летней жительнице Горловки. В пятиэтажке по улице Белинского сотрудники МЧС поднялись по выдвижной пожарной лестнице на второй этаж. Через балконную дверь попали в квартиру, где находилась пожилая женщина, нуждающаяся в госпитализации. Спасатели открыли входную дверь и впустили в помещение работников скорой медицинской помощи.

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