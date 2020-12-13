Только у каждого третьего рожденного в республиках Донбасса ребенка есть украинское свидетельство о рождении

Без украинского свидетельства о рождении на территорию Украину пропустят только один раз. Фото: ГПСУ

В ДНР и ЛНР только 36% детей, рожденных в годы войны, имеют украинские свидетельства о рождении. Такие данные привела советник по юридическим вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Лидия Кузьменко.

Она считает, что на ситуацию с документами влияет необходимость доказывать в суде факт рождения на основании свидетельств, выданных в республиках. Только после этого украинские отделы РАГС оформляют свое свидетельство. Вопрос об упрощении процедуры поднимался не раз. Но воз и ныне там.

По оценкам УВКБ ООН, с 2015 года в ДНР и ЛНР родилось 97 тысяч детей, из них по меньшей мере 62 тысячи (64%) не имеют свидетельств о рождении украинского образца.

Впрочем, привлекательность украинских документов в республиках значительно снизилась после того, как жители получили возможность становиться гражданами России в упрощенном порядке.

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