Коронавирус в ЛНР: За сутки COVID-19 заболели одиннадцать жителей Республики

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки от COVID-19 вылечились 4 жителей. За это же время коронавирусом заболели 11 человек. К счастью никто не умер от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1865. За последние сутки – 11. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1623 человека. Из них за сутки - 4, - говорится в сообщении.

В то же время за минувший день ни один житель не умер от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 154 человека.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики еще весной ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Потом большая часть ограничительных мер значительно смягчена. А сейчас идет процесс усиления карантинных мероприятий.

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