Коронавирус в ДНР: За сутки 11 жителей умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 124 жителя, а 11 – умерли. За это время 2 жителей выписали после выздоровления от COVID-19. Накануне количество вылечившихся от опасной инфекции было 322.

- Проведено 249 исследований, из них выявлено 95 случаев заболевания (38,2%) и у 29 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 12525. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4102 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 7275. Летальных случаев – 1148.

Также за сутки выявлены 87 случаев пневмоний, на 18 случаев меньше, чем за предыдущий день. 60 человек госпитализировали. Всего на лечении 1686 пациентов с пневмониями, из них 563 на кислородной поддержке (+25 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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