На шахте в Макеевке травмирован 40-летний горняк

Горноспасатели оказали медицинскую помощь пострадавшему и доставили его в городскую больницу. Фото: МЧС ДНР

На шахте имени Кирова в макеевском поселке Свердлово получил травму 40-летний горняк. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 12 декабря на шахте имени С.М. Кирова ГП «Макеевуголь» при выполнении работы по проведению горной выработки в 6-м восточном конвейерном штреке пласта h10В проходчик участка №4 1980 года рождения получил травму левой голени, - говорится в сообщении.

Горноспасатели из Макеевки оказали медицинскую помощь пострадавшему и доставили его в городскую больницу. Привлекалась реанимационно-противошоковая группа ГВГСС.

Отметим, что предыдущее происшествие на шахтах ДНР произошло 9 декабря. На шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском при выполнении работ травму получил 47-летний горняк, его госпитализировали. Инцидент произошел на 1-й западной лаве шахты.

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