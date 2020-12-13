Не уходил он из ресторана: представителя украинского омбудсмена в Донбассе уволили за избиение пожилого охранника

Павел Лисянский был чемпионом Луганской области по боксу. Фото: instagram.com/pavel_lysianskiy

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уволила своего представителя в Донбассе 33-летнего Павла Лисянского после инцидента в ресторане. Об этом сообщила украинский омбудсмен на своей странице в соцсети.

- Проведена служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса «Монарх» в Святогорске. С 11 декабря Лисянский освобожден от занимаемой должности, – написала Денисова.

Ранее омбудсмен отстранила Лисянского от должностных обязанностей на время служебной проверки. Это случилось после появления в соцсетях видео, на котором видно, что «правозащитник» бурно отреагировал на просьбу пожилого охранника уйти из ресторана, поскольку заведение закрывается. Лисянский сбил мужчину с ног и стал избивать. Полиция Донецкой области открыла уголовное производство.

Известно, что Павел Лисянский родился в городе Антрацит Луганской области. Занимался спортом - он мастер спорта по борьбе самбо, кандидат в мастера по борьбе дзюдо. Чемпион Луганской области по боксу.

Политическая звезда Павла Лисянского зажглась после событий 2014 года на Майдане, где Лисянский был одним из активных его участников. 30 марта 2018 года Людмила Денисова назначила Лисянского своим представителем в Донбассе.

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