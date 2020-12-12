Погода в Донецке на 13 декабря: будет пасмурно

Зима пока не спешит в Донецк. Фото: Евгении Ка

Декабрь пришел к дончанам без снега, но зато с сильными ветрами и оледенением дорог. Завтра, 13 декабря, в Донецке облачная погода продержится весь день. А вот осадков синоптики нам не обещают.

Температура воздуха днем будет 0, ночью -2. Не стихает ветер, его порывы будут достигать 25 км/час.

13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки продолжали на Андрея «наслушивать» воду. Если в колодце тихо — хорошая зима будет; а если шумит — надо готовится к морозам, бурям и метелям.

Но, судя по погоде за окном, декабрь и новый год будут бесснежными. Незначительные осадки в виде снега нам обещают только на 19 декабря. Зато ближе к новому году пройдет неделя дождей.

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