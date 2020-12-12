Украина расправляется с участниками Русской весны, несмотря на обещания амнистии

На Украине идет охота на участников Русской весны. Фото: ssu.gov.ua

Украина наглядно демонстрирует, что будет в случае ее прихода с жителями Республики. Не стоит ждать снисхождения и амнистии, несмотря на ее заверения. Сегодня в Мариуполе задержали бывшего участника ДНР, который участвовал в событиях Русской весны.

Так, вчера пограничники совместно с сотрудниками Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области задержали 29-летнего жителя города Мариуполя, который в 2014 году добровольно вступил в ряды ДНР.

- Местный житель стал на сторону пособников страны-агрессора и принимал непосредственное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе. Мужчина выполнял задание российских кураторов, одним из которых была охрана Приазовского государственного технического университета в Мариуполе, который был захвачен боевиками ДНР, - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Мужчину правоохранители доставили в местную прокуратуру, где ему было объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко – о погибшей на фронте борьбы с коронавирусом Наталье Смирновой: Как бы она себя не чувствовала, все равно шла в «красную зону»

Глава ДНР посмертно присвоил Смирновой Наталье Николаевне звание «Герой Труда Республики» (подробнее)