Десятки возбужденных дел и больше 70 тысяч рублей штрафов - итог рейдов республиканской лесной охраны ДНР

В преддверии новогодних праздников таких нарушителей традиционно становится больше Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотрудники республиканской лесной охраны ДНР с начала 2020 года провели более 1300 рейдов для предотвращения и выявления незаконной вырубки деревьев. За это время выявлено 93 факта незаконной рубки лесных насаждений.

- Должностными лицами республиканской лесной охраны Республики, выполняющими свои функции на территории подведомственных государственных предприятий, входящих в сферу управления комитета, за 11 месяцев 2020 года было проведено 1325 рейдов, из них 40 – совместно с сотрудниками МВД, три – с представителями Народного контроля Шахтерска, – сообщили в государственном комитете лесного и охотничьего хозяйства.

К административной ответственности удалось привлечь 28 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов и выплат за нанесенный ущерб составила 73 169 рублей.

Ранее в центре Луганска группа вандалов пыталась поджечь новогоднюю елку, установленную коммунальщиками в парке имени Горького.

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