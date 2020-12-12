В ход идут гранатометы: ВСУ ведут обстрелы Республик

Перемирие, традиционно, было недолгим Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Армия Киева открыла огонь в направлении села Ленинское на юге ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел произошел в 15:16. Огонь велся из подствольного гранатомета со стороны населенного пункта Водяное. Всего выпущено три боеприпаса.

Также киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе села Лозовое. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

- На Дебальцевском направлении в нарушение второго пункта дополнительных мер контроля по усилению режима прекращения огня боевики 9-го батальона 59-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Светлодарск обстреляли из автоматического станкового гранатомета наши позиции в районе населенного пункта Лозовое, выпустив три гранаты, - говорится в сообщении.

В последнее время активность украинских военных нарастает.

Ранее мы сообщали, что Международный уголовный суд (СМУС) в Гааге объявил об окончании изучения предварительных данных по конфликту на Украине и начале расследования военных преступлений в Донбассе и Крыму.

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