В ход идут гранатометы: ВСУ ведут обстрелы Республик

Перемирие, традиционно, было недолгим
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Армия Киева открыла огонь в направлении села Ленинское на юге ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел произошел в 15:16. Огонь велся из подствольного гранатомета со стороны населенного пункта Водяное. Всего выпущено три боеприпаса.
Также киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе села Лозовое. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.
- На Дебальцевском направлении в нарушение второго пункта дополнительных мер контроля по усилению режима прекращения огня боевики 9-го батальона 59-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Светлодарск обстреляли из автоматического станкового гранатомета наши позиции в районе населенного пункта Лозовое, выпустив три гранаты, - говорится в сообщении.
В последнее время активность украинских военных нарастает.
Ранее мы сообщали, что Международный уголовный суд (СМУС) в Гааге объявил об окончании изучения предварительных данных по конфликту на Украине и начале расследования военных преступлений в Донбассе и Крыму.
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