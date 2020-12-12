Гуманитарный коридор с Украиной откроется в понедельник, 14 декабря

Пропуск граждан осуществляется два раза в неделю — по понедельникам и пятницам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР откроют гуманитарный коридор на линии соприкосновения с Украиной в понедельник, 14 декабря.

Уточняется, что в связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09:00 до 16:30.

Для выезда из ДНР необходима украинская прописка, для въезда требуется разрешение оперативного штаба.

Въезжающие также должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. Также, есть возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПВВ. При этом в случае отрицательного результата полагается самоизоляция на дому.

Напоминаем, гуманитарный коридор с Украиной открывается дважды в неделю.

На линии разграничения между ДНР и подконтрольной Украине территорией работает только один КПВВ – «Новотроицкое – Еленовка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты вузов ДНР возвращаются к очному формату обучения

Занятия начнутся с понедельника, 14 декабря (подробнее)