Гуманитарный коридор с Украиной откроется в понедельник, 14 декабря

Пропуск граждан осуществляется два раза в неделю — по понедельникам и пятницам
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Власти ДНР откроют гуманитарный коридор на линии соприкосновения с Украиной в понедельник, 14 декабря.
Уточняется, что в связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09:00 до 16:30.
Для выезда из ДНР необходима украинская прописка, для въезда требуется разрешение оперативного штаба.
Въезжающие также должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. Также, есть возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПВВ. При этом в случае отрицательного результата полагается самоизоляция на дому.
Напоминаем, гуманитарный коридор с Украиной открывается дважды в неделю.
На линии разграничения между ДНР и подконтрольной Украине территорией работает только один КПВВ – «Новотроицкое – Еленовка».
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Занятия начнутся с понедельника, 14 декабря (подробнее)