Украина обстреляла из грантометов окраины Донецка

Дома жителей Трудовских в отметинах снарядов ВСУ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня на линии фронта в ДНР.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 10 единиц, — сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, под огнем ВСУ оказались: село Спартак к северу от Донецка, поселок шахты «Трудовской» на западной окраине столицы ДНР и горловский поселок шахты 6/7. При обстрелах применялись гранатометы (РПГ) и миномет калибром 82 мм.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

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