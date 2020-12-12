В ДНР выявлено 200 новых случаев COVID-19

В ДНР некоторые отделения перепрофилированы под госпитальные базы для больных коронавирусом Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Более 200 новых случаев COVID-19 диагностированы в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

- За 11 декабря проведено 569 исследований, выявлено 195 случаев заболевания (34,3%), и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, – говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом за сутки выписаны с полным выздоровлением и отрицательными тестами на коронавирус 322 человека.

Всего же по состоянию на 10:00 12 декабря на территории ДНР зарегистрирован 12 401 случай COVID-19. На лечении стационарном и амбулаторном – 3991 пациент, выписаны – 7273 человека, летальных случаев – 1137.

Медики ЛНР зарегистрировали 1868 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике.Медики за сутки зарегистрировали в Республике один летальный случай от COVID-19. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 156 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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