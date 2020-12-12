В ЛНР число подтвержденных случаев коронавируса приближается к 2 тысячам

У медиков Республики своя передовая Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Медики ЛНР зарегистрировали 1868 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 09:00 12 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1868, – говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1627 человек.

Медики за сутки зарегистрировали в Республике один летальный случай от COVID-19. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 156 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

В ДНР за это же время было зафиксировано 12 196 случаев заболевания. Из них 4116 пациентов получают лечение от коронавируса, был выписан 6921 человек, летальных случаев – 1129.

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