В Донецке отметила 100-летний юбилей одна из первых выпускниц Сталинского пединтитута Александра Бородай

Представители городской администрации поздравили Александру Бородай. Фото: gorod-donetsk.com

С вековым юбилеем в Донецке поздравили участницу Великой Отечественной войны и трудового фронта, представителя легендарного поколения победителей и созидателей - Александру Сергеевну Бородай.

Родилась она в Ворошиловграде (сейчас – Луганск) в большой по нынешним меркам семье, позже переехали в село под Мариуполем. А в 1940 году решила поступать в Сталинский педагогический институт на литературный факультет, который уже позже стал филологическим.

А затем была война, тяготы эвакуации. Накануне 1943 года Саша помогала организовывать поезд дружбы с теплыми вещами, кисетами табака и замороженным молоком, который вместе с другими комсомолками сопровождала в блокадный Ленинград. А затем было возвращение в родной Донбасс и восстановление его после фашистов.

Свой тернистый жизненный путь называет самым обычным.

- Такую жизнь прожил каждый советский человек моего поколения». Мудрость, искренность, юмор и какое-то беспримерное жизнелюбие помогают ей и сегодня оставаться энергичным и любознательным человеком, - говорит Александра Сергеевна.

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