12 декабря в Донецке синоптики обещают снег в первой половине дня

По всем прогнозам, 12 декабря должен быть непродолжительный снегопад Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 12 декабря будет облачной. С самого утра и до позднего вечера на небе будут тяжелые серые облака. Это из-за осадков, которые прогнозируют синоптики в первой половине дня. А вот днем и вечером их уже не предвидится.

С 21.00 11 декабря по 21.00 12 декабря температура воздуха будет колебаться от -2 до +1 градусов. Ожидается сильный морозный ветер. Скорость воздушных потоков будет достигать 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15 – 16 метров в секунду. Дуть ветер будет в юго-восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 12 декабря отмечается день памяти святого Парамона. Для него характерны сильные морозы и снег. В народе считалось, если на 12 декабря выпадет много снега и провоет меть, то так будет всю следующую неделю. А в случае, когда снег будет в виде крупных хлопьев, то это указывает на скорую оттепель.

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