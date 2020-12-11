Крупнейшее взыскание в истории: Суд ДНР обязал браконьера выплатить штраф за охоту на кабана

Крупнее штрафа за браконьерство в ДНР еще не выписывали Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На днях суд Донецкой Народной Республики обязал браконьера выплатить штраф за незаконную охоту на кабана. Взыскание оказалось достаточно крупного размера – 200 тысяч рублей.

Как после выяснилось это самый большой штраф, который когда-либо обязывали выплатить в Республике в подобной ситуации. Об этом сообщили в комитете лесного и охотничьего хозяйства.

Для сравнения с января по ноябрь 2020 года должностные лица республиканской лесной охраны провели 118 рейдов. И за все это время выписали штрафов на общую сумму почти 27,6 тысяч рублей.

— По выявленным правонарушениям в сфере охотничьего законодательства было составлено 25 административных протоколов по части 1 статьи 85 КУАП, вынесено 25 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 27 660 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что основным видом нарушений было нахождение в охотничьих угодьях с оружием без разрешительных документов.

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