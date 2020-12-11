Какие вопросы зададут на прямой линии Главе ДНР 15 декабря

Вопросы принимаются в текстовом, аудио- и видеоформате Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители ДНР оставили больше двух тысяч вопросов к Главе ДНР Денису Пушилину на его официальном сайте. Сотрудники его пресс-службы обобщили их и выяснили, что больше всего интересует население.

— Жителей Республики волнуют проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенно связанные с водоснабжением и отоплением, вопросы получения паспортов гражданина ДНР и РФ, восстановления жилищного фонда. Также поступили обращения, связанные с оказанием медицинской помощи населению, получением образовательных услуг, повышением зарплат и пенсий, пересечением границ, — говорится в сообщении.

Напомним, что прямая линия с Главой ДНР состоится 15 декабря. Трансляцию будут вести республиканские телеканалы в 19.00. Так что есть еще возможность отправить собственные вопросы к лидеру государству. Это можно сделать через форму «Обратиться» на сайте по активной ссылке.

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