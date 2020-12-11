В СЦКК сообщили об обстреле Горловки со стороны поселка Шумы

Под обстрелом оказался поселок 6/7 на северо-западе Горловки. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Украинские боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня за сегодня. Но на этот раз обстрел велся из района населенного пункта Шумы, где боевики ВСУ ранее обустраивали свои позиции в нарушение допмер перемирия. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлени13:55 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 2 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие, — говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре в ДНР заявляли о том, что украинские военные регулярно нарушают условия дополнительных мер контроля перемирия в пункте о запрете проведения инженерных работ на позициях. В связи с этим 10 сентября должна была пройти совместная проверка на позициях ВСУ в Шумах. Но Киев сорвал инспекцию.

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