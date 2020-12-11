Пушилин лично поздравил спортсменок, победивших на турнире по дзюдо в России

Призеры турнира получили подарки от Главы ДНР. Фото: пресс-служба официального сайта Дениса Пушилина

Сегодня, 11 декабря, Глава ДНР Денис Пушилин лично встретился с юными дзюдоистками, победившие на соревнованиях в Российской Федерации. Девушки получили поздравления, цветы и подарки от главы. Об этом сообщили на официальном сайте руководителя государства.

— Рад, что наши спортсменки имеют такую возможность там выступать, и не только выступать, а и побеждать. Думаю, что у вас еще много побед впереди. Мы вами гордимся, ценим, что вы представляете Республику. Знаю, что было не просто, очень много спортсменок со всех уголков России, — сказал Денис Пушилин.

Напомним, что девушки выступали на VIII Традиционном юношеском турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина. Он прошел в конце октября текущего года в Санкт-Петербурге. Это престижный турнир. Так что было много желающих поучаствовать в нем. Но спортсменкам из ДНР все же удалось урвать себе две серебряные и одну бронзовую медали.

— Нам нужно находить дополнительные возможности поддерживать наших спортсменов. Но мы развиваемся, совсем недавно таких возможностей вообще не было. Нужно стремиться к развитию по всем федерациям Республики, и мы будем этого добиваться, — отметил тренер спортсменок, добавив, что дзюдо очень популярный вид спорта в Республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Луганска вандалы пытались поджечь новогоднюю елку

Поджог осуществили в ночь с 10 на 11 декабря (подробнее)