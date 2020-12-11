Народная милиция ЛНР получила доказательства нарушения боевиками ВСУ допмер перемирия

Беспилотник ВСУ, с которого были получены данные, был посажен в районе н.п. Калиново. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Народная милиция ЛНР получила доказательства нарушения украинскими боевиками дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе. Специалистам оборонного ведомства получилось восстановить эти данные на перехваченном беспилотнике ВСУ. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

— На восстановленных фотоснимках обнаружены кадры, фиксирующие позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады (ВСУ), сделанные беспилотником в районе населенного пункта Лозовое, которые прямо свидетельствуют о нарушении украинской стороной первого пункта дополнительных мер действующего перемирия, — рассказал Лещенко.

Как отметил начальник УНМ, командование так называемой операции объединенных сил пыталось провести разведку с помощью данного беспилотника. Однако он был принудительно посажен военнослужащими Республики. Для этого они использовали станцию подавления «Тритон М1», которую командование «ООС» хочет выдать за технику российского производства.

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Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в СЦКК (подробнее)