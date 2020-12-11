В центре Луганска вандалы пытались поджечь новогоднюю елку

По счастливой случайности возгорания елки удалось избежать. Фото: пресс-служба администрации города Луганска

В ночь с 10 на 11 декабря группа вандалов пыталась поджечь новогоднюю елку, установленную коммунальщиками в луганском парке имени Горького. Только по счастливой случайности удалось избежать возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Республики.

— По счастливой случайности огонь не перекинулся на хвойное дерево, и главный атрибут новогодних праздников практически не пострадал. Мэрия Луганска обращается к родителям с просьбой активизировать воспитательную работу со своими детьми, акцентировав внимание юных горожан на важности бережного отношения к имуществу, — говорится в сообщении.

Однако это не единственный подобный случай, который произошел в Луганске накануне праздника. В мэрии рассказали, что в городе участились случаи, когда вандалы спиливали верхушки и ветви елей, а также ломали светодиодные инсталляции.

— Еще раз призываем население быть ответственнее и беречь объекты городской инфраструктуры – не только украшающие Луганск и создающие праздничное настроение, но и обеспечивающие жизнедеятельность города. Только совместными усилиями мы сможем сохранить праздничное убранство Луганска и подарить всем его жителям праздничное настроение, — добавили в ведомстве.

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