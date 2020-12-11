Порядка 500 диких лис и волков отстреляли охотники ДНР за год

Попытка приютить и выходить дикое животное с бешенством может нести серьезную угрозу жизни для человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства ДНР отчитался о проделанной работе за 11 месяцев по части ликвидации диких животных. За 2020 год местные охотники отстреляли порядка 500 лис и волков.

— За 11 месяцев текущего года было проведено 407 мероприятий по регулированию численности хищных и вредных для охотничьего хозяйства животных. В них принял участие 3171 охотник. Было отстреляно: 33 волка, 442 лисы, 10 енотовидных собак, шакал (он был выявлен на территории Новоазовского района), 323 одичавшие собаки и 101 одичавший кот, — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили обстрел диких животных, как метод борьбы с распространением инфекционных заболеваний, таких как бешенство. Оно представляет опасность для человека и домашних питомцев. И почти всегда является для них смертельным.

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