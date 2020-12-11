Северный пригород Донецка подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ продолжают нарушать условия «перемирия». Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Украинские боевики сегодня утором открыли огонь по северному пригороду Донецка, а именно по направлению села Спартак. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:05 – н.п. Опытное – н.п. Спартак, выпущено 6 мин калибром 82 мм, — говорится в сообщении.

Меньше, чем через час ситуация повторилась. Только теперь под огнем оказался поселок шахты «Трудовской». Всего было выпущено две гранаты и ручного противотанкового гранатомета.

Информация о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры в сообщении Представительства ДНР в СЦКК не уточняется.

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