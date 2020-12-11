Горнякам ДНР поступило на вооружение улучшенное оборудование для ликвидации пожаров в шахте

Усовершенствованный пеногенератор ПВТ-У позволит генерировать и подавать пену на расстояние до 200 м по трубопроводам и пожарным рукавным линиям с диаметром 80 мм. Фото: МЧС ДНР

На вооружение горноспасателей ДНР поступило модернизированное оборудование для тушения пожаров в шахтах. Это усовершенствованный пеногенератор, который способен подавать пену по трубопроводам и пожарным рукавам на расстояние до 200 метров. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций ДНР.

— На базе 1-го взвода оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда Донецка прошли приемочные испытания опытного образца усовершенствованного пеногенератора высоконапорного трубного ПВТ-У, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, испытания опытного образца улучшенного пеногенератора соответствует техническому заданию и конструкторской документации. После он будет использоваться горноспасателями. Преимущественно для тушения эндогенных пожаров в угольных шахтах.

Напомним, что не так давно в Донецке на шахте имени А.А. Скочинского произошла авария, в результате которой погибли четыре горняка.

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