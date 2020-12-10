11 декабря в Донецке будет ясно, 2 градуса мороза

11 декабря в Донецке будет 2 градуса мороза. Фото: Евгении Карпачевой

В Донецке и Донецкой Народной Республике 11 декабря будет ясно. Без осадков.

По прогнозу МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от нуля градусов до двух градусов мороза.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

В этот день почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день — быть лету жарким, а если день теплым будет — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит, и деньги будут водиться.

По прогнозам синоптиков,12 декабря будет сплошная облачность, выпадет снег.

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