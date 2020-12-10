Басурин: Украинские боевики почти 200 раз обстреляли ДНР с начала «перемирия» в Донбассе

Эдуард Басурин рассказала о ситуации с соблюдением «перемирия» украинской стороной
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Вооруженные формирования Украины 199 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с момента вступления в силу дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
- С 27 июля этого года украинские формирования 199 раз обстреливали территорию Республики. Также зафиксировано 38 фактов применения беспилотников типа «квадрокоптер», в том числе оборудованных под ударные, - сообщил журналистам Эдуард Басурин.
Он подчеркнул, что в результате обстрелов пострадали двое мирных граждан, повреждено 19 домостроений.
Напомним, что новый документ о перемирии, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотники.
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