На улицы Донецка вышел обновленный пассажирский транспорт

В Донецке на улицы вышел обновленный пассажирский транспорт
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В начале декабря в Донецке на свои маршруты вышел отремонтированный пассажирский транспорт. В частности, два трамвая, обслуживающих маршруты № 9, 10, 15, 1, а также 2 троллейбуса на маршруты №№ 2, 7, 10, 11, 17, 14.
- Силами работников автотранспортного хозяйства были проведены кузовные, сварочные, облицовочные и малярные работы транспортного средства для обслуживания контактных сетей ГАЗ 3309 АТ-70, - говорится в сообщении.
Обновлением транспорта также занимались работники трамвайного депо № 3, вагоноремонтных и троллейбусноремонтных мастерских коммунального предприятия администрации города Донецка «Донэлектроавтотранс».
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