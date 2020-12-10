На улицы Донецка вышел обновленный пассажирский транспорт

В Донецке на улицы вышел обновленный пассажирский транспорт Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В начале декабря в Донецке на свои маршруты вышел отремонтированный пассажирский транспорт. В частности, два трамвая, обслуживающих маршруты № 9, 10, 15, 1, а также 2 троллейбуса на маршруты №№ 2, 7, 10, 11, 17, 14.

- Силами работников автотранспортного хозяйства были проведены кузовные, сварочные, облицовочные и малярные работы транспортного средства для обслуживания контактных сетей ГАЗ 3309 АТ-70, - говорится в сообщении.

Обновлением транспорта также занимались работники трамвайного депо № 3, вагоноремонтных и троллейбусноремонтных мастерских коммунального предприятия администрации города Донецка «Донэлектроавтотранс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР ужесточат контроль за качеством восстановления жилья

Глава Республики Денис Пушилин напомнил местным властям о последствиях за допущенные ошибки (подробнее)