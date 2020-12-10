В Донецке названы победители конкурса любительских фильмов

Фестиваль проводится для поддержки творческого потенциала любителей киноискусства и видеосъемки. Фото: Минкульт ДНР

В этом году к просмотру были приняты 32 документальных и художественных короткометражных фильма. В их числе - две ленты от участников из России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры ДНР.

Работы были посвящены событиям времен Великой Отечественной войны, конфликту в Афганистане и современной жизни Донбасса.

- Фестиваль проводится для поддержки творческого потенциала любителей киноискусства и видеосъемки, а также развития навыков работы на современном оборудовании, - отметила член оргкомитета фестиваля «Молодежный киноМир» Елена Поборознюк.

В номинациях «Учебный фильм» и «Экспериментальное кино» победили участники студии «Донфильм» из Тореза, в «Игровом кино» - Анастасия Адрианова из города Шахтерск. В документальном кино лучшими признаны Евгений Сагунов и студия «Кинотон» из Шахтерска, Инна Храмова и Артем Пустовой, а также Владимир Мокриенко из Макеевки.

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