За сутки в ДНР у 114 человек выявили пневмонии

Пневмонии в ДНР за сутки выявили у 114 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пневмонии в ДНР за прошедшие сутки выявили у 114 человек (на 2 случая больше, чем за предыдущие) сутки. Об сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- В ДНР за прошедшие сутки госпитализировали 88 человек, - говорится в сообщении Минздрава. - Всего на лечении 1597 пациентов с пневмониями, из них 535 на кислородной поддержке (плюс 28 за сутки).

На сегодня в Республике проходят лечение (стационарное и амбулаторное) 4437 пациентов, выздоровели 6487 человек, летальных случаев – 1121.

В ДНР продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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