НМ ЛНР: «Пропагандисты ВСУ готовятся обвинить Республику в срыве Минских договоренностей»

Для съемки постановочных сюжетов на линию разграничения будут работать украинские журналисты. Фото: штаб ООС

По указанию командующего «ООС» (так называемой операции объединенных сил), в 92-ю бригаду отправлена группа из состава 8-го отдельного полка специального назначения с целью спровоцировать наших защитников на открытие огня. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он уточнил, что для «фиксации обстрелов» со стороны Народной милиции в районе населенного пункта Выскрива в это время будут работать журналисты украинских телеканалов «5 канал» и «1+1» под руководством представителей 72-го ЦИПсО (центра информационно-психологических специальных операций).

- Отснятые материалы пропагандисты ВСУ хотят использовать в качестве «доказательства» на очередном заседании Контактной группы - для обвинения ЛНР в срыве Минских договоренностей, - говорит Осадчий. - Обращаемся к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с призывом дать оценку действиям украинской стороны, которые ведут к обострению обстановки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представитель ЛНР впервые выступил в прямом эфире украинского телеканала

Родион Мирошник рассказал представителям Киева о позиции Республик Донбасса (подробности)