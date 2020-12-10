Глава МИД ДНР: «Украина подтвердила выход из договоренностей по допмерам»

Вооруженные формирования Украины регулярно нарушают режим прекращения огня. Фото: штаб ООС

Нарастающая агрессия со стороны украинских войск говорит о нежелании Киева выполнять согласованный Контактной группой пакет дополнительных мер по контролю перемирия. Об этом заявили в министерстве иностранных дел ДНР.

- Украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения, используя вооружение, которое представляет серьезнейшую угрозу для наших жителей. Что в очередной раз подтверждает выход Украины из тех дополнительных мер по контролю за перемирием, которые были согласованы в июле этого года, но из которых Киев вышел уже в сентябре, - говорится в заявлении МИД.

Как известно, допмеры действуют с 27 июля 2020 года и запрещают сторонам конфликта применение вооружения, стягивание техники, оборудование позиций и полеты беспилотников. Украинские войска нарушают договоренности. Минувшей ночью армия Киева вновь обстреляла южные рубежи Республики, выпустив более 40 мин.

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