В ДНР стартует акция «Посылка солдату»

Благодарностью за службу может стать сладкая посылка и открытка солдату. Фото: ОД ДР

10 декабря в Республике стартует ставшая уже традиционной акция «Посылка солдату». Чтобы поздравить военнослужащих Народной милиции ДНР с наступающим Новым годом и Рождеством, на базе городских и районных отделений общественного движения «Донецкая Республика» проходит сбор детских открыток и рисунков. В посылку можно также положить продукты питания - чай, кофе, конфеты, выпечку и другие сладости.

Сбор посылок продлится до 23 декабря.

Принять участие в акции и поддержать защитников Республики может каждый, напоминают волонтеры.

- Не забывайте про наших мужественных защитников - чтобы в эти морозные дни они ощутили тепло и искреннюю благодарность тех, на страже жизни и свободы кого они стоят! - говорится в обращении представителей общественного движения.

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