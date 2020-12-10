НМ ДНР: ВСУ обстреляли территорию Республики накануне визита замглавы миссии ОБСЕ Марка Этерингтона

Прибывшего в Донецк замглавы миссии ОБСЕ Марка Этерингтона призвали отреагировать на обстрелы украинской стороны Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Обострение на линии фронта напрямую связано с прибытием в Донбасс заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона. Об этом заявили в Управлении Народной милиции.

После трехдневной тишины украинские военные открыли ночью обстрел по территории ДНР, зная о предстоящем визите дипломата и намереваясь сорвать переговорный процесс. Удар по южным рубежам Республики был нанесен с использованием 120-миллиметровых мин 36-й бригадой Киевской армии.

Прицельный огонь велся по окрестностям сел Ленинское и Новая Таврия. А днем ранее 35-я бригада ВСУ накрыла огнем минометов северо-запад Горловки.

- Призываем руководство миссии, в том числе Марка Этерингтона, зафиксировать факты нарушений со стороны украинских боевиков, усиливших попытки дестабилизировать ситуацию путем огневых провокаций, - говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве добавили, что приказ на минометные обстрелы отдали командиры 35-й и 36-й бригад Николай Палас и Андрей Гнатов. Таким образом украинская сторона открыто демонстрирует свою неспособность к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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