НМ ДНР: ВСУ обстреляли территорию Республики накануне визита замглавы миссии ОБСЕ Марка Этерингтона

Прибывшего в Донецк замглавы миссии ОБСЕ Марка Этерингтона призвали отреагировать на обстрелы украинской стороны
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Обострение на линии фронта напрямую связано с прибытием в Донбасс заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона. Об этом заявили в Управлении Народной милиции.
После трехдневной тишины украинские военные открыли ночью обстрел по территории ДНР, зная о предстоящем визите дипломата и намереваясь сорвать переговорный процесс. Удар по южным рубежам Республики был нанесен с использованием 120-миллиметровых мин 36-й бригадой Киевской армии.
Прицельный огонь велся по окрестностям сел Ленинское и Новая Таврия. А днем ранее 35-я бригада ВСУ накрыла огнем минометов северо-запад Горловки.
- Призываем руководство миссии, в том числе Марка Этерингтона, зафиксировать факты нарушений со стороны украинских боевиков, усиливших попытки дестабилизировать ситуацию путем огневых провокаций, - говорится в заявлении.
В оборонном ведомстве добавили, что приказ на минометные обстрелы отдали командиры 35-й и 36-й бригад Николай Палас и Андрей Гнатов. Таким образом украинская сторона открыто демонстрирует свою неспособность к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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