Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 1854 человек

Коронавирус в ЛНР выявили у 1854 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики ЛНР зарегистрировали 1854 случая заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 10 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 1854, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1619 человек.

В Минздраве напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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