Бойцы армии ДНР сбили украинский беспилотник, который корректировал огонь по югу Республики

Военнослужащие ДНР сбили беспилотник ВСУ. Фото: УНМ ДНР

Бойцы ДНР уничтожили украинский беспилотник, который корректировал огонь по югу Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- Нами был уничтожен украинский беспилотник типа «Мэвик», с помощью которого боевики 36-й бригады, что на мариупольском направлении, корректировали минометный огонь, - говорится в сообщении Управления Народной милиции Республики.

Как ранее мы сообщали, вооруженные формирования Украины нанесла минометный удар по югу ДНР. Прошлой ночью противник выпустил по окрестностям Новой Таврии и Ленинского 24 мины калибром 120 миллиметров.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов.

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