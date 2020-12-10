На улицы Донецка вышел отремонтированный транспорт

Теперь добираться по городу станет комфортнее. Фото: сайт администрации города Донецка

В начале декабря на улицы Донецка вышел отремонтированный и сияющий новой краской пассажирский транспорт - два трамвайных вагона, которые обслуживают маршруты №№9, 10, 15, 1 и два троллейбуса по маршрутам №№2, 7, 10, 11, 17, 14. Об этом сообщили в столичной администрации.

- Сотрудники автотранспортного хозяйства провели также кузовные, сварочные, облицовочные и малярные работы транспортного средства для обслуживания контактных сетей ГАЗ 3309 АТ-70, - добавили в ведомстве.

Ремонтом кузовов, агрегатов, заменой облицовки, перешивкой сидений и покраской занимались работники трамвайного депо №3, а также ремонтники мастерских коммунального предприятия администрации города Донецка «Донэлектроавтотранс».

Напомним, что летом в Донецке проводился ремонт контактной сети с заменой провода: по маршруту троллейбуса №11 был заменен 1331 метр, №17 - 410 метров и по 2 маршруту - 400 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Центробанке ДНР рассказали жителям, как подключиться к онлайн услугам

Новым сервисом могут пользоваться физические лица - держатели платежных карт (подробности)