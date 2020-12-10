Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 181 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирусом в ДНР заболели 12 045 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 9 декабря проведено 470 исследований, из них выявлено 160 случаев заболевания и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за сутки выписано 402 человека. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 80 лет и женщины в возрасте от 38 до 84 лет.

На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4437 пациентов, выписаны – 6487 человек, летальных случаев – 1121.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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