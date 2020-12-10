На Украине начали возвращать долги регрессникам из Донбасса

Многие регрессники, проживающие в республиках, ездят на Украину для получения страховых выплат. Фото: ГМ «Пролиска»

Фонд социального страхования Украины в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги для пострадавших на производстве и инвалидов. Выплаты были приостановлены на период действия карантина. Об этом сообщили в исполнительной дирекции Фонда соцстраха в подконтрольной Киеву Донецкой области.

- Дирекция фонда получила необходимые средства 4 декабря и направило их в отделения в городах и районах области для выплаты за весь период, в течение которого финансирование расходов было приостановлено, – говорится в сообщении.

Выплаты приостанавливались согласно требованиям Закона Украины № 553-ІХ от 18 апреля 2020 года. Финансирование возобновилось после вступления в силу изменений в закон о госбюджете на 2020 год.

Выплаты должны получить и регрессники, проживающие в ДНР. Если они, конечно, оформлены на территории незалежной.

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