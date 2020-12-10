ВСУ за сутки пять раз нарушили «перемирие». Фото: пресс-центр штаба «ООС»

Вооруженные формирования Украины за сутки пять раз нарушили перемирие. Они выпустили по Донецкой Народной Республике больше 40 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За прошедшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня, выпустив 44 боеприпаса. Украинские военные применяли минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы РПГ и СПГ, - говорится в сообщении.

В зоне обстрелов оказались окрестности сел Новая Таврия и Ленинское в Новоазовском районе, а также горловский поселок шахты 6/7.

Кроме того, представители СЦКК зафиксировали два факта нарушения украинскими военнослужащими запрета на укрепление своих позиций.

Напомним, документ о перемирии, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотники.

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